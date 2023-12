Le correcteur Antidote reformule les phrases grâce à l'IA

La reformulation par IA générative au sein d'antidote

Les reformulations astucieuses que permet l’IA générative ouvrent une toute nouvelle dimension et portent la puissance du correcteur d’Antidote à un niveau jamais vu. Nous avons très hâte de voir comment notre clientèle va tirer profit de cette nouvelle technologie, car nous comptons la faire évoluer régulièrement et la porter encore plus loin.

Un moteur de reformulation maison

Druide n'a pas attendu le carton de ChatGPT pour se pencher sur les possibilités offertes par les algorithmes d'apprentissage automatique. En effet, Antidote propose une analyse optimisée par l'IA du texte depuis novembre 2021 au sein de ses outils, afin par exemple d'insérer automatiquement des mots manquants., ou des paragraphes entiers d'un texte. Selon Éric Brunelle, président de Druide et concepteur principal d’Antidote :Antidote ne se contente pas d'emprunter une IA générative et l'équipe indique, disponible en français et en anglais. La fonction de reformulation est d'ores et déjà accessible en bêta via une icône flottante ou un bouton et offre, qu'il est ensuite possible d'insérer au sein du texte.La fonction de reformulation est actuellement proposée(à partir de 59 euros par an ) et l'éditeur invite les utilisateurs à lui faire part de leurs commentaires afin d'améliorer le. nouvel outil.