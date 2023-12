Un boitier pour SSD en USB4 chez OWC ! Plus rapide que le Thunderbolt !

Un boiter USB4 chez OWC

Quels avantages pour l'USB4 ?

Après le ZikeDrive testé par Didier dans le dossier comparant le MacBook Pro M3 Max et le Razer Blade 16 , puis le modèle de Satechi,Pour la petite histoire, la firme OWC, pour Other World Computing, a été fondée par Larry O'Connor en 1988 à l'âge de 14 ans.Le boitier en aluminium dispose d'ailettes sur le dessus afin de dissiper la chaleur, et est livré -comme ses concurrents- avec un pad thermique à fixer sur les SSD afin de garantir un bon contact avec le châssis et un refroidissement efficace.L'USB4 dispose d'une bande passante de 40 Gb/s, tout comme le Thunderbolt 3 et 4 me direz-vous. Alors pourquoi vouloir ce type de boitier ?, contrairement au Thunderbolt qui ne disposede 32 Gb/s (8 Gb/s sont dédiés aux signaux vidéo). Avec l'encodage en 8b/10b (10 bits transmis, mais seulement 8 utilisables), la bande passante réelle en Thunderbolt est d'un peu plus de 25Gb/s, soit environ 3 200 Mo/s, ce que vous retrouvez dans le meilleur des cas avec un SSD en Thunderbolt (en descente, avec le vent dans le dos).Avec un SSD M.2 performant placé avec amour au sein de ces boitiers,. A titre d'exemple, dans son test (vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous), Didier a obtenu des débits d'environ 3 Go/s en installant dans le ZikeDrive un SSD Crucial P5 Plus (sans SSD),. Ce modèle ainsi que celui de Satechi devraient bientôt être proposés par des revendeurs tiers sur notre territoire.