Geekbench ML mesure les capacités IA des Mac et PC (quels sont vos scores ?)

Geekbench ML est disponible sur Mac, Windows et Linux

Les calculs liés à l’IA et au Machine Learning ne se limitent pas aux appareils mobiles, et l’architecture matérielle des appareils de bureau et portables évolue pour s’adapter à cette évolution de l’informatique. Avec cette dernière version 0.6, Geekbench ML prend désormais en charge Windows, macOS et Linux. Cela signifie que vous pourrez voir comment les tâches basées sur l'apprentissage automatique s'exécutent sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou même sur un serveur, qu'il dispose ou non d'un matériel spécifiquement adapté à l'accélération des calculs liés à l'IA. Et, comme toujours, nos modèles et ensembles de données sont identiques sur toutes les plateformes prises en charge, ce qui rend les scores comparables.

Pour Mac Intel et Apple Silicon

MacBook Pro M1 Pro :



• CPU : 1779 points

• GPU : 5363 points

• NPU : 7422 points



MacBook Air M2 :



• CPU : 1919 points

• GPU : 4220 points

• NPU : 6933 points



iPhone 14 Pro Max :



• CPU : 2181 points

• GPU : 2712 points

• NPU : 5277 points



PC Windows Ryzen 7 5800X/ RTX 3080 :



• CPU : 3453 points

• GPU : 16553 points

Primate Labs propose ainsi(pour Neural Porcessing Unit, les parties dédiées au calculs d'apprentissage automatique, aka le Neural Engine chez Apple) qui équipent ses ordinateurs. Selon l'éditeur,Si les comparaissons de scores Geekbench basées sur des architectures différentes sont parfois hasardeuses,A titre d'exemple8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU et un Neural Engine à 16 cœurs; le tout avec 16 Go de RAM etavec 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU, un Neural Engine à 16 cœurs et 6 Go de RAM, et enfin un PC sous Windows 11 avec un AMD Ryzen 7 5800X, 32 Go de RAM et une RTX 3080 :, nécessite 520 Mo d'espace de stockage libre, tourne sur les Mac Intel comme Apple Silicon dotés de 4Go de RAM sous macOS 13 minimum, et s'appuie sur Core ML sur ces machines. La sortie de la version 1.0 est prévue dans le courant de 2024. N'hésitez pas à nous faire part de vos scores obtenus sur vos différentes machines dans les commentaires ci-dessous.