La puce M3 serait aussi puissante qu'un M2 Pro !

La puce M3 brille sur un seul cœur !

Et se rapproche d'un M2 Pro en multicœur !

Ces premiers scores ont été enregistrés dans la base de Geekbench 6 et le tableau nous donne déjà quelques informations intéressantes, à conditions que les données soient justes. En effet,(3,69 GHz sur le M2 Max). La gravure en 3nm a donc permis, entre autres, d'augmenter la fréquence d'environ 16%, ce qui aura un impact sur les performances.Si l'on en croit ces résultats,(3 097 points), un processeur de machine de bureau cadencé à 6 GHz, exigeant un refroidissement très efficace et pouvant consommer à lui seul plus de 250W, et devant le Qualcomm Snapdragon X Elite et ses 2 940 points en configuration 83W. Un joli score,. En effet le gain par rapport à un M2 (2 608 points sur notre MacBook Air) est de 17,9%, alors que la fréquence augmente de 16%.Lorsque l'ensemble des cœurs sont sollicités, soit 4 cœurs performants et 4 cœurs efficients,(9832 points),. Une bien belle performance !Il restera bien entendu à vérifier ces chiffres, ainsi que la consommation de ces puces et la capacité de refroidissement des Mac qui en seront équipés. De plus, si les choix d'Apple pourraient impliquer des évolutions contenues pour la puce M3 Pro face au M2 Pro 12 cœurs,(12 cœurs performants et 4 cœurs efficients).Bref, on a hâte de mettre les mains sur ces machines afin de vérifier ce qu'elles ont dans le ventre, etdont les résultats ne reflètent pas toujours l'efficacité d'une puce en usage réel.