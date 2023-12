Voici le premier moniteur OLED 4K au monde avec la technologie Dual-Hz

LG UltraGear 32GS95UE Dual-Hz

Dual-Hz

Le dos d'un autre modèle UltraGear à venir

Du 4K 240Hz au 1080p 480Hz en un clic

Pourquoi choisir un moniteur OLED ?

Le constructeur coréen sera présent dans les allées du CES 2024 avec dans ses cartons, un nouvel élément qui viendra étoffer la gamme UltraGear pensée avant tout pour les joueurs. Le LG 32GS95UE proposera ainsiIl sera possible de passer d'une configuration à l'autre, et donc de changer de taux de rafraîchissement et de définition en un seul clic sur un bouton dédié, grâce à la technologie maisonétrennée sur ce nouvel écran.L'écran dispose également d'(la luminosité maximum n'a pas encore été dévoilée), d'un contraste de 1 500 000:1, de la couverture de l'espacé colorimétrique DCI-P3 à 98,5%, de haut-parleurs intégrés avec la technologie Pixel Sound, et de la compatibilité avec les technologie Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro. Côté connectique, l'utilisateur pourra compter sur deux ports HDMI 2.1 et un port DisplayPort 1.4., et pour présenter 5 autres modèles OLED 1440p de la gamme UltraGear en 27, 34, 39 et 45 pouces.(pour Organic Light-Emitting Diodes ), comme des noirs profonds grâce aux diodes auto-émissives (les pixels émettent leur propre lumière et ne sont pas éclairés par des LED placées derrières), qui peuvent, contrairement aux dalles LCD, s'éteindre complètement, ce qui implique des noirs intenses (et non gris), un contraste agréable, une très bonne réactivité (parfaite pour le jeu vidéo), une meilleure uniformité et un meilleur angle de vision.Au rayon des désavantages par rapport au LCD, l(les constructeurs proposent plusieurs fonctionnalités pour réduire ce risque) et une luminosité qui reste souvent plus faible que sur les LCD performants (sur ce point également, l'OLED s'améliore très rapidement et les derniers modèles proposent désormais une luminosité importante).