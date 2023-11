L’iPad Pro OLED se précise pour 2024 ! Plus grand, plus cher ?

2023 : une année blanche pour l’iPad

meilleure chance d'Apple depuis des années de revigorer le marché

Une structure à deux couches ?

produit à pile unique

A priori, Cupertino prépare. D’après le média sud coréen(qui s'appuie sur des sources de la chaîne d'approvisionnement), la production commencerait en février. Cela confirmerait. Cet article revient également sur les volumes commandés, environ 10 millions d'unités partagés à 60/40 entre Samsung et LG.Depuis plusieurs mois il est question de ce changement de dalles, la firme utilisant jusqu’à présent du mini-LED pour l' iPad Pro 12,9 pouces jusqu'à ce quePour rappel, cet nouvel iPad PRO serait doté d'un écran légèrement plus grand de 13 pouces, d'un nouveau Magic Keyboard en aluminium et bien sûr d'une puce M3. Certains imaginent même une version pliable... D'après, il s'agirait de laEn tout état de cause, Apple va devoir sérieusement revoir sa copie, car les iPad -quels qu'ils soient- se succèdent et se ressemblent : peu d'innovations, peu de changements de design (un Apple Pencil USB-C tout vilain )...Et forcément, cela se ressent au niveau des ventes, comme le montrent les derniers résultats d'Apple avec une baisse de 10% des revenus issus des iPad. Malheureusement il est fort à parier que cette nouvelle tablette -si elle présente une révolution- ne soit encore fort cher...Les panneaux OLED des actuels iPad Pro sont connus sous le nom de, qui repose une couche électroluminescente. Mais aux dernières rumeurs, LG développerait un nouveau matériau (dit RDE) qui comporterait unequi superposerait deux couches d'OLED (rouges, vertes et bleues) au lieu d'une seule. Cette dernière permettrait deMais l'OLED présente certains inconvénients, comme celui de consommer davantage ou de présenter une moindre résistance. D'ailleurs, LG aurait développé un processus de gravure et de découpe simultané pour atténuer les risques de casse. Enfin, cette technologie permettrait d'obtenir