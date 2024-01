Robot domestique, ampli à lampes et écran connecté : les nouveautés LG en approche !

Smart Home AI et DukeBox par LG labs

participer à des conversations complexes

Zero Labor Home

comprendre un contexte et des intentions communiquer activement avec ses utilisateurs

Lorsque l’utilisateur rentre chez lui, l’assistant IA l’accueille à l’entrée, détecte ses émotions en analysant sa voix et les expressions de son visage, puis sélectionne une musique ou un contenu correspondant à son humeur. Il assiste également l’utilisateur dans son quotidien en lui fournissant des informations sur les transports, la météo, son agenda personnel ou des rappels pour la prise de médicaments.



Avec son assistant Smart Home AI et sa fonctionnalité de hub actif, LG vise à alléger les tâches domestiques de l’utilisateur et à devenir un acteur majeur du marché de la maison connectée.



Notre assistant Smart Home AI allie des technologies de pointe en matière de mobilité autonome et d'intelligence artificielle avec des capacités de communication et des services avancés pour épargner aux utilisateurs certaines tâches domestiques.

En tant que Smart Life Solution Company, LG va continuer à aider les utilisateurs à vivre une vie plus intelligente et plus plaisante à domicile.

LG MyView Smart Monitor et CineBeam Qube

Idéal pour les petits et les grands espaces, le LG CineBeam Qube est un vidéoprojecteur Lifestyle présentant toutes les qualités recherchées par les clients en quête d’une nouvelle solution de projection. La nouvelle gamme de vidéoprojecteurs LG offre tout un choix d’appareils Lifestyle polyvalents qui s’intègrent à la perfection dans l’espace et créent une expérience de visualisation immersive et cinématographique.

LG annonce que son stand LG Labs dédié aux innovations technologiques sera plus de deux fois plus important cette année par rapport au CES 2023. De nombreux produits devraient être exposés dont le Smart Home AI,, illustrant ainsi la visiondu constructeur. Selon LG, le robot doté de roulettes combine la reconnaissance vocale et visuelle ainsi que le traitement du langage naturel, afin deEquipé de la plateforme RB5 de Qualcomm, d'une caméra, de haut-parleurs et de capteurs permettant de mesurer la température, le taux d’humidité ou la qualité de l’air intérieur,. Reste à savoir s'il s'agit juste d'un nouveau gadget qui sera vite oublié, ou des prémices d'une nouvelle ère de petits assistants mobiles et connectés. Selon Lyu Jae-cheol, Président de la Division Home Appliance & Air Solution chez LG Electronics :Le stand LG Labs présentera également le Dukebox,. Mêlant tradition et modernisme, l'appareil propose des lampes -offrant le son chaud caractéristique de cette technologie-. Des haut-parleurs diffusant le son vers l'avant sont installés au bas de l'appareil tandis qu'un haut-parleur diffusant à 360° prend place au sommet du Dukebox.(avec une interface tactile ?),. LG ne donne pas de date de commercialisation ni de tarif, et il faudra attendre le CES 2024 qui se tiendra à Las Vegas du 9 au 12 janvier pour en apprendre davantage sur le petit robot et cette enceinte connectée d'un nouveau genre.Moins expérimental, mais tout aussi intéressant, LG présentera au CES sa vision d'un moniteur connecté avec la nouvelle gamme MyView. Parmi les modèles de cette gamme, on trouvera. L'écran sera compatible AirPlay 2 et décliné en banc, beige, rose et vert.LG présentera égalementCe modèle laser plutôt compact offrira une image de 120 pouces en 4K avec une luminosité de 500 lumens ANSI, un contraste de 450 000:1 et une couverture complète de l'espace colorimétrique DCI-P3.