Un Mac Studio M3 Ultra pour mi-2024 (mais pas de Mac Pro) ?

Les Mac Studio M3 Max et M3 Ultra pour mi-2024 ?

Pas de Mac Pro dans les tuyaux ?

La prochaine génération de Mac Studio devrait reprendre le schéma actuel et être déclinée en deux versions. L'entrée de gamme sera dotée d'une puce M3 Max, et le haut de gamme s'équipera de la puce M3 Ultra (correspondant à deux puces M3 Max). Selon les informations de Trendforce The Elec et un rapport d' ICsmart , contrairement aux M3, M3 Pro et M3 Max gravés avec le processus N3B (également en 3nm).Selon les sources,, qui se tient traditionnellement au mois de juin. Les bruits de couloir n'évoquent toutefois pas le Mac Pro, dont la version actuelle embarque pourtant une puce M2 Ultra. Ce modèle ayant beaucoup de mal à justifier son tarif par rapport au Mac Studio équipé de la même puce (la RAM, le CPU et le GPU ne sont plus évolutifs, mais une toute petite niche d'utilisateurs peut toutefois tirer parti des ports PCIe), Apple a peut-être décidé de tirer un trait sur cette machine iconique.