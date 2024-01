Satechi améliore son hub pour Mac mini avec un port M.2 NVMe

Hub USB-C Satechi pour Mac mini et Mac Studio

Le port M.2 passe au NVMe

Le nouveau Stand & Hub For Mac Mini / Studio With NVMe SSD Enclosure (reprenez votre souffle) indique sa principale nouveauté au sein de son nom à rallonge. En effet, la génération précédente lancée en 2021 permettait déjà d'ajouter un SSD au format M.2, mais il fallait alors se contenter d'un modèle en SATA, limitant ainsi les performances à environ 550 Mo/s.(1 Go/s en théorie, à vérifier sur les Mac Apple Silicon dont le contrôleur offre sur certains modèles des débits plus proches des 800 Mo/s).Pour le reste, le hub se connecte toujours en USB-C à 10 Gb/s via un câble intégré et propose d'ajouter en façade deux ports USB-A à 5Gb/s, un port USB-A à 10 Gb/s, un port USB-C à 10 Gb/s, un port audio en mini jack 3,5mm, ainsi qu'un lecteur de carte SD et micro SD UHS-1 avec des débits maximum de 104 Mo/s.(frais de port et de douane en sus pour la France).