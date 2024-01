Les Mac M3 relanceront-ils les ventes ?

Une baisse mesurée

Le pire est passé ?

phénomène sans précédent dans l'histoire de l'industrie, conséquence de la forte augmentation des achats d'ordinateurs durant la pandémie

le marché des PC est sans doute le plus touché parmi les principaux secteurs technologiques

En 2022, le volume avait déjà chuté de 16,5% par rapport à 2021, une tendance confirmée en 2023 avec unepar rapport à 2022., soit une baisse de 2,7% par rapport au même trimestre l'année précédente. C'est un peu mieux que les prévisions mais cela reste encore insuffisant, constituant ici le volume le plus bas depuis le quatrième trimestre 2006.un. Les foyers étant pourvus et la crise économique étant bien réelle, le marché est donc marqué par une faible demande des consommateurs, qui n'ont ni l'envie, ni les moyens de s'acheter un nouvel ordinateur.D'après Ryan Reith, vice-président du groupe au sein du département mobilité et produits grand public d'IDC,L'année 2024 devrait donc être mieux. De son côté,. La question reste de savoir si ces derniers pousseront ses clients possédant encore des Mac Intel ou les premiers M1 à passer à la génération supérieure (ou encore profiter des baisses de prix des M2).En effet, la gamme devient de plus en plus complexe et, les prix pratiqués sont trop élevés pour les stockages et la RAM proposés. En dehors du Mac mini, tous les Mac -hors promo et Refurb- commencent au delà de 1200 euros -ce qui n’est pas donné.