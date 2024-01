L'équipe originelle du Macintosh réunie 40 ans plus tard ! (vidéo)

À l'occasion du 40e anniversaire du lancement d'Apple Macintosh, CHM célèbre l'un des produits les plus emblématiques et les plus percutants jamais créés. Membres des équipes originales de matériel, de logiciels, de conception et de marketing/RP, dont Bill Atkinson, Steve Capps, Andy Cunningham, Andy Hertzfeld, Bruce Horn, Susan Kare, Dan'l Lewin et Mike Murray, ainsi que les initiés et experts Chris Espinosa, Guy Kawasaki, Steven Levy et David Pogue partagent des histoires et discutent de l'impact du Mac.