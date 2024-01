Le Mac a 40 ans ! Racontez-nous vos meilleurs souvenirs !

Le Mac, la révolution de 1984

La crise de la quarantaine pour le Mac ?

En janvier 1984, aude San Francisco,-sans son pull col roulé (qui arrivera bien plus tard avec Issey Miyake ) mais en costume cravate., un ordinateur qui se démarque par son interface graphique et sa souris. Mais aussi: amener l’ordinateur dans les foyers alors que l’informatique commence à poindre et n'est tout juste qu'un domaine de niche.: un film publicitaire, dans le plus pur sens du terme. Le succès du Mac repose aussi suret plagiée récemment par Epic Games lors de son procès contre Cupertino !Le 22 janvier 1984 au Tampa Stadium de Tampa en Floride, se déroule le Super Bowl XVIII. Le match est retransmis à la télévision, il oppose les Washington Redskins (champions de la Conférence NFC) et les Los Angeles Raiders (champions de la Conférence AFC). Le choix est voulu, c'est. Et, c'est au troisième quart-temps que les téléspectateurs découvre le Macintosh !Aussi, Steve Jobs a fait appel au réalisateur Ridley Scott, le papa deet. Un choix risqué mais audacieux. Apple siège alors du côté des rebelles et des pirates informatiques (, le livre de George Orwell et IBM symbolisant les méchants oppresseurs).Depuis, Apple a tout connu : innovations, abandons, réussites comme échecs pour faire d'elle la société que l'on connait. Steve Jobs n'est plus là mais. Les ventes ont accusé une forte baisse au fil des trimestres. Mais une petite lueur est venue éclairer la fin d’année, avec un retour à la croissance que Tim Cook et Luc Maestri pourraient confirmer lors de l’annonce des prochains résultats financiers.un futur qui s’écrit avec une IA dont la présence écrase le quotidien. Le Mac est-il trop vieux, et pourrait-il céder sa place au dernier bébé de Cupertino ? En effet, le casque Vision Pro arrive dans quelques jours, le 2 février 2024. Il reste à savoir si cette date sera aussi importante que le 24 janvier 1984...(même si Apple a tendance à les malmener ces derniers temps). A vous qui lisez ces lignes, n'hésitez pas à partager votre histoire ou vos anecdotes concernant le Mac : étrange, insolite, rigolote, triste... Dites-nous tout !