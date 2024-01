Le MacBook Pro 13" mi-2012 est désormais obsolète

Le MacBook Pro 13" mi-2012 est obsolète

Pour rappel, passés 5 ans, les produits sont vintage pour Apple. Une fois que les produits franchissent la barre fatidique des sept ans, ils sont considérés comme obsolètes. Ce MacBook Pro ayant été vendu jusqu'en octobre 2016 (avec des mises à jour possible jusqu'à macOS Big Sur lancé en novembre 2020), il est désormais temps pour lui de rejoindre ce club des anciens et vaillants combattants d'Apple.. Si vous détenez une de ces machines, et que cette dernière nécessite des pièces de rechange ou une réparation, il serait sage de prendre dès aujourd'hui rendez-vous en Apple Store.