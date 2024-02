Écran du Mac sur le Vision Pro : pas de 4K pour les Mac Intel !

Affichage du Mac sur le Vision Pro

Mac Virtual Display : un seul moniteur sur le Vison Pro

Un Mac Intel ? Ok, mais en 3K !

Et pour les Mac Intel ?

Apple soigne son écosystème et permet de nombreuses interactions et une expérience fluide entre les différents appareils de la gamme. Ainsi,Cela fait rêver de nombreux utilisateurs, dont votre serviteur, qui s'imaginent déjà avec la solution ultime (sauf pour l'obligation de porter le casque, bien entendu) afin de disposer de nombreux écrans sans encombrer le bureau. Notons qu'il est nécessaire que les deux appareils soient sur le même réseau Wi-Fi, aient le même Apple ID, que le Mac tourne sous macOS Sonoma, que le Bluetooth soit activé, et que la double authentification soit activée.Il ne sera en effet possible d'afficher qu'. Cela reste très intéressant, et cette limite est en grande partie liée à la diffusion sans fil. Pour diffuser sans fil l'image d'un Mac, Apple s'appuie sur AirPlay 2, et cette technologie (ainsi que d'autres méthodes grand public en sans fil) se limite à la 4K (ce qui est déjà pas mal, soyons honnêtes). De plus , il sera toujours possible d'afficher l'écran virtuel du Mac aux côtés des fenêtres générées par le Vision Pro.Si vous disposez d'une configuration multi-écrans, seul le moniteur désigné comme étant l'écran principal sera affiché au sein du Vision Pro.Quand est-il des Mac Intel me direz-vous ? Selon la page de support officielle d'Apple , l, contre 4K pour les Mac Apple Silicon.