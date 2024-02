Un taux de retour élevé pour le Vision Pro ?

Pas plus que pour les autres produits

Nous en avons eu quelques-uns (des retours, NDLR) en quelques jours, ce qui n'est pas hors de la fourchette normale pour les nouveautés dans toute la région. Peut-être au même niveau que les iPhone non Pro, proportionnellement, deux semaines après leur sortie.



Nous avons une liste de points à contrôler que nous avons reçue pour suivre les retours, nous assurer que toutes les pièces sont là, que l'emballage est intact, et ce genre de choses. Je pense que je l'ai utilisée. deux fois cette semaine.

La plupart de nos retours se font de loin dans un délai d’un jour ou deux. Ce sont ceux qui sont malades malades en utilisant casque. Ceux à qui le casque donne la nausée, les gens qui se voient refuser l'exécution d'une ordonnance pour les lentilles, ce genre de choses. Ces personnes savent très vite (que le casque ne leur convient pas).

Le Vision Pro est un nouveau produit dans la gamme d'Apple, et son tarif élevé pousse certainement les premiers clients à y réfléchir à deux fois avant de garder le casque, particulièrement si le casque ne leur convient pas, ou s'ils ont été déçus de leur achat.(et donc parfaitement fiable), principalement sur la côte est des États-Unis afin(dont certaines relations de plus de 10 ans)En se basant sur ces témoignages (avec les pincettes de circonstance),, n'en déplaise à ceux qui voudraient absolument imaginer le contraire., l'usage de ce dernier leur donnant la nausée, ceux qui n'on pas pu obtenir des lentilles à leur vue (Zeiss ne couvre apparemment pas toutes les prescriptions), ou encore...les YouTubers et journalistes du segment technologique qui avaient besoin du produit pour leurs articles et vidéos. Apple ne prête en effet ses produits qu'à un nombre très restreint de happy few. Ce sont évidemment ceux qui publient leurs contenus avec plusieurs jours d'avance sur les autres (souvent avec un esprit critique assez relatif, afin de ne pas tuer cette poule aux œufs d'or).ne serait-ce que pour ceux qui ne sont pas passé par les boutiques d'Apple pour rendre leur casque. Toutefois,De notre côté, nous n'avons pas rendu notre premier ordinateur spatial affublé d'une pomme, nous vous en parlerons à nouveau prochainement, et nous suivrons bien évidemment les évolutions de VisionOS en attendant la disponibilité du casque sur notre territoire.