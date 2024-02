Le dock Thunderbolt 4 Corsair avec 2,5GbE au meilleur prix !

Dock Thunderbolt 4 Corsair TBT200

Pour rappel : différences entre Thunderbolt 3 et 4

Choisir un dock Thunderbolt n'est pas une mince affaire, encore moins s'il s'agit d'en dénicher un à un tarif raisonnable.Le Corsair TBT200 permet de profiter en façade d'un lecteur de carte SD, d"une prise audio (casque et microphone) en mini jack 3,5 mm, d'un port USB-A 10 Gb/s délivrant jusqu'à 7,5W, d'un port USB-C 10 Gb/s délivrant 15W,, ce qui sera suffisant pour la plupart des Mac, excepté un MacBook Pro 16 pouces lancé au galop et lui même connecté à des périphériques gourmands en énergie. Point à prendre en compte avant l'achat,A l'arrière du dock Corsair, vous trouverez(40 Gb/s),. Les périphériques Thunderbolt 4 doivent donc pouvoir se connecter à au moins deux moniteurs 4K, contre un pour le Thunderbolt 3. De plus, un périphérique Thunderbolt 4 devra impérativement permettre d'alimenter la machine hôte (ce qui n'était pas forcément le cas avec le Thunderbolt 3), prendre en charge l'USB 4, et intégrer une protection Intel VT-d contre les attaques d'accès direct à la mémoire (DMA).(un pour la machine hôte et trois pour les périphériques externes), et les câbles de deux mètres certifiés sont universels et proposeront les capacités maximales de la norme (en Thunderbolt 3, il fallait passer par un câble actif pour cette longueur).