Un PC portable transparent chez Lenovo, mais pour quoi faire ?

Un PC portable avec un écran transparent chez Lenovo

Un concept à la recherche d'usages

Après les TV, dont le modèle LG présenté au CES et qui sera commercialisé cette année, voici venir les PC portables dotés d'un écran transparent avec ce prototype de Lenovo.(ce qui a déjà été abondamment fait),L'écran est une dalle microLED transparente, permettant de voir ce qu'il y a derrière, et la partie inférieure du PC est également une dalle de verre sur laquelle il est possible de projeter un clavier, entièrement tactile donc, ou de dessiner avec un stylet.Si le côté transparent est intrigant et attire le regard,, inimaginable en 2024. Lenovo précise que son choix s'est porté sur le MicroLED, puisqu'une dalle OLED n'aurait permis d'offrir que du 480p avec la technologie actuelle. La dalle MicroLED permet tout de même d'offrir une luminosité intéressante montant à 1000 nits.. Les TV transparentes ont le même problème lorsqu'il s'agit du grand public, à part pour épater la galerie (ce qui fait cher le flex frérot), mais trouve des débouchés côté professionnel avec la possibilité de placer ces écrans dans des boutiques devant les produits afin de mettre ces derniers en valeur avec des effets visuels, comme de la fumée, ou des informations sous la forme de textes ou de vidéos. De même, sur les téléviseurs, les constructeurs proposent un voile opaque qui se déroule derrière la dalle afin d'offrir un meilleur rendu (ce qui retire de fait l'effet transparent) pour une utilisation plus traditionnelle.. Lenovo évoque par exemple la possibilité de placer un élément derrière l'écran afin de le dessiner plus simplement, à la manière de l'astuce consistant à placer un document sur une fenêtre pour en tracer les lignes sur une feuille vierge par transparence. C'est un peu léger, et les exemples supplémentaires ne sont pas nombreux, à part peut-être l'intégration d'une caméra au dos du PC, au niveau de la charnière, qui permet d'afficher sur l'écran des informations, grâce à l'inévitable IA, sur les objets qui seront placés devant l'objectif.Ce concept pourrait toutefois permettreSi vous avez une fulgurance, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous, ou à en parler à Lenovo.