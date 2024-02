Retour du Mac mini M2 à 589€ et Mac Studio M2 max à 2039€ !

Le Mac mini M2 à partir de 589€

Le Mac Studio M2 Max dès 2039€

Pourquoi passer par le Refurb ?

Les autres Mac disponibles aujourd'hui

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 959€

MacBook Pro 13,3" dès 1109€

MacBook Pro 16" dès 5269€

Mac mini dès 789€

Mac Pro dès 7049€

Il est ainsi envisageable de s'offrir, soit une ristourne de 110 euros sur le tarif officiel et un très bon rapport qualité prix, surtout si vous disposez déjà d'un ensemble clavier/souris/écran.De plus, sur une machine de bureau,Si vous avez besoin de davantage de stockage et de RAM, on trouve également ce matin un Mac mini M2 équipé de 16 Go de mémoire unifiée ou de 512Go de SSD.La dernière génération de Mac Studio se fait plutôt rare sur le Refurb et les modèles proposés partent assez vite. Ce matin, il est ainsi possible de s'offrir une première configuration proposantSi vous avez besoin de davantage de puissance,, soit une remise de 720 euros.Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.