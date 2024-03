Le dock compact CalDigit avec 4 ports Thunderbolt 4 et 4 USB à son meilleur prix (-15%)

CalDigit Element Hub à 229€ !

Un boitier très compact

Répondant au doux nom d' Element Hub, le périphérique propose quatre ports Thunderbolt 4 (dont un sur la tranche pour connecter la machine hôte) et quatre ports USB-A 3.2 Gen2 à 10 Gb/s. L'Element Hub est rétrocompatible avec le Thunderbolt 3, l'USB 4 et l'USB-C.Le dock Thunderbolt compact de CalDigit permettra(selon des capacités de la machine hôte), deux écrans 4K à 60 Hz, ou un 6K à 60 Hz.(il faudra tout de même caser l'alimentation). Le dock fourni avec une alimentation de 150W ainsi qu'avec un câble Thunderbolt 4 de 80 centimètres, et fournira jusqu'à 60W à la machine hôte, jusqu'à 7,5W pour chaque port USB-A, et jusqu'à 15W pour les ports Thunderbolt (hors celui relié à la machine hôte). Si vous avez besoin de davantage de ports, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs docks Thunderbolt du marché , dont la première place est occupée par le TS4 de CalDigit.