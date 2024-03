Les MacBook Air M3 en précommande sur Amazon !

Les MacBook Air M3 en précommande

Les MacBook Air M3 prennent désormais en charge 2 écrans externes, avec le Mac fermé

Dès 1299€

Amazon propose ainsi aujourd'hui les MacBook Air M3 en précommande avec(si le tarif baisse d'ici à votre livraison, le prix sera ajusté) etPour rappel, les nouveaux MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces reprenant le châssis de la génération précédente mais profitent, à condition de fermer le Mac (la puce ne pourra pas gérer l'écran intégré du MacBook Air en sus des deux écrans externes).Apple annonce. Si vous voulez avoir une idée des performances du M3, vous pouvez consulter notre test détaillé des MacBook Pro dotés de la même puce (mais avec une ventilation active, contrairement aux MacBook Air).L'arrivée de cette nouvelle version ne modifie pas les tarifs etavec 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et un SSD de 256 Go,, comptant donc 10 cœurs GPU.