Le MacBook Air M3 est aussi puissant que le MacBook Pro M3...

...mais combien de temps ?

Comme les nouveaux MacBook Air disposent de la même puce Apple Silicon M3 cadencée à 4,05 GHz que celle installée au sein des MacBook Pro 14 pouces M3, les premiers scores sur Geekbench 6 des nouveaux Mac ne surprendront personnes. Ainsi, la base de données de Geekbench contient les résultats sous la référence Mac15,13 provenant certainement d'un MacBook Air 15 pouces M3 équipé de 16 Go de mémoire unifiée etCela correspond tout à fait aux scores que nous avons relevé sur le MacBook Pro 14 pouces M3 doté de 8 Go de RAM(nous privilégions pour le moment Geekbench 5 afin de pouvoir comparer les nouvelles machines avec les scores obtenus sur de plus anciennes, mais lançons tout de même la dernière version de l'outil de bench).Bien entendu, les deux machines devraient donc disposer de la même puissance, tout du moins sur une courte période de temps. En effet,, afin que la puce puisse refroidir et maintenir une température de fonctionnement acceptable. Nous ne manquerons pas de tester ce point dès que nous aurons ces nouveaux Mac en mains afin de vérifier le comportement du M3 au sein de ce châssis fanless