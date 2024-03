Pas de keynote pour l'iPad Pro M3, l'iPad Air 6 et le MacBook Air M3 ? Quelle date de sortie ?

Pas de keynote pour l'iPad Pro M3, l'iPad Air 6 et le MacBook Air M3

mineures

Magic Keyboard

L'avis de Mac4Ever

Malgré la liste impressionnante de produits mis à jour, sans comptes les traditionnels bracelets de printemps pour Apple Watch et autres accessoires colorés,, un fonctionnement assez classique pour des versions. L'annonce aurait lieuPour rappel,, dont les nouveautés seraient a priori peu nombreuses en dehors du changement de puce.. N'espérez pas voir fleurir des portes USB C ou HDMI par exemple... ni d'écran pliable.. Le tarif risque d'ailleurs d'être assez salé, pour un modèle qui n'a pas de ProMotion ni d'écran OLED., malgré des ventes apparemment décevante pour la version à grand écran, dont le prix est beaucoup trop élevé pour gagner seulement 2 pouces.L'iPad 10 ne semble pas conquérir le coeur des clients, même si la version 64Go est proposée à 449€ en ce moment (140€ de rabais). Pourquoi ne pas lui offrir quelques ports supplémentaires par exemple ? Et n'est-il pas venu le temps de lui permettre d'utiliser un vrai macOS, une fois dotée d'un clavier et d'une souris ?Depuis 10 ans, la stratégie de Tim Cook est toujours la même :. L'iPad Pro M1 va devenir une bonne affaire, sans réellement perdre en fonctionnalité face à la version M3. Il en sera de même pour le MacBook Air, dont la version M1 est aujourd'hui toujours largement suffisante pour la plupart des usages.