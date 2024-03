Un hub USB-C avec 2,5GbE chez Satechi pour accompagner le MacBook Air !

Satechi : USB-C Multiport Adapter 8K With Ethernet V3

5 USB-C, HDMI et 2,5 GbE

Comme d'habitude chez le constructeur, le design et la finition sont soignés, s'accordant parfaitement avec un Mac grâce au châssis en aluminium et aux coloris Argent, Gris sidéral et Minuit (pas de Lumière stellaire toutefois).Cette nouvelle mouture troque son câble intégré en caoutchouc pour, et propose un port USB-C dédié à l'alimentation de la machine hôte via Power Delivery jusqu'à 85W (vous pourrez y brancher un chargeur USB-C afin de laisser le second port Thunderbolt d'un MacBook Air MacBook Pro M3 libre si vous n'avez pas votre câble MagSafe),, un port USB-C 3.2 Gen1 à 5 Gb/s, un lecteur de carte SD 4.0 UHS-II, un port HDMI 2.1 comaptible 4K jusqu'à 144Hz ou 8K à 30Hz,(frais de port et de douane en sus pour la France). Si le budget n'est pas un problème et que vous avez besoin de davantage de ports, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs docks Thunderbolt du marché, dominée par l'excellent CalDigit TS4 que j'utilise personnellement.