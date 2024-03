macOS Sonoma 14.4 : des soucis avec les hubs USB et ceux intégrés aux écrans ?

macOS Sonoma 14.4 n'aime pas les hubs USB

Un bug agaçant

Réglages Système

Confidentialité et sécurité

Alors que la dernière mise à jour de macOS Sonoma, numérotée 14.4, vient d'être déployée . survenus après la mise à jour de leurs Mac. Selon les témoignages, ce bug semble toucher les Mac dotés d'un processeur Intel comme ceux équipés d'une puce Apple Silicon., ce qui peut vite être embêtant si vos claviers, souris, et autres accessoires sont branchés de cette manière. Non seulement, les utilisateurs n'ont pas toujours des versions USB-C de ces périphériques (ou le nombre d'adaptateurs nécessaires), mais certains Mac disposent de seulement deux ports Thunderbolt, ce qui peut être trop juste dans certains cas.Certains ont tenté de débrancher/rebrancher leurs hub, d'éteindre/rallumer l'écran, sans succès, et d'autres ont réussi à reconnecter leurs appareils en désactivant l'option d'autorisation de connexion pour les accessoires accessible dans les, puis au sein de la section