Le catalogueur Peakto propose une recherche par mots-clés boostée à l'IA

retrouver facilement ses clichés préférés, et une excellente solution pour rationaliser ses méthodes de travail en photographie et améliorer sa productivité

CONFIGURATION / PRIX REVUS À LA BAISSE

Peakto - Organisez vos photos Cyme Télécharger

Créée par CYME (les anciens fondateur d'Aquafadas), Peakto - Organisez vos photos -gestionnaire d'images boosté par l'IA et compatible avec Lightroom, Luminar, Capture One, DxO, Pixelmator, etc.- continue de fournir régulièrement des nouveaux outils pour ses utilisateurs. Cette toute dernière mise à jour 1.12 repose, comme toujours,La gestion par mots-clés est ainsi revue et permet de laisser Peakto et son IA simplifier la vie des photographes. L’éditeur Cyme souhaite en fait éviter de passer des heures àafin dePour cela, la nouvelle version de Peakto permet. Cette annotation ne se fait d’ailleurs plus de façon manuelle. L’IA reconnaît en effet le contenu de ses photos et suggère les mots-clés adéquats, faisant gagner un temps précieux et des efforts considérables.Afin de gagner encore plus de temps, il est même. En complément, on pourra même garder une cohérence des étiquettes de toutes ses photos en copiant et collant les mots-clés facilement, voire même d’ajouter ses propres mots-clés, afin que ses étiquettes soient conçues rien que pour soi. Enfin, ceux qui ont déjà effectué ce travail fastidieux ne sont pas oubliés,i.Optimisé pour les Mac M1, Peakto nécessite au minimum macOS 11.5 (Big Sur) ou une version ultérieure. Il est parfaitement compatible macOS Ventura.Il est disponible dès à présent par abonnement ou en achat unique sur CYME.io et sur le Mac App Store. Il est possible de le tester gratuitement pendant 15 jours (sans même renseigner de carte de crédit sur CYME.io ). Au delà,