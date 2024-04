Peakto Search veut révolutionner le classement des photos dans Lightroom Classic

Révolutionner la recherche et le classement de ses photos

élégante et inspirée de macOS

Peakto a développé un. Il permet d'effectuer une recherche centralisée dans plusieurs catalogues Lightroom, en même temps et même offline. Pour cela, il s’appuie sur la reconnaissance d’images grâce à une IA pour afficher les résultats.En effet, la recherche peut se faire pat prompt.. De plus, afin de garantir un meilleur résultat, cette opération peut être associée à desPetit supplément,, en glissant-déposant une image dans l’interface du plugin pour qu’il retrouve les images ou vidéos qui lui ressemblent. Bien que présenté comme un plug-in pour Lightroom Classic, Peakto Search dispose de sa propre interface,Avant de pouvoir l’utiliser, il faudra toutefois(attention cependant, il ne pourra pas le faire pour les catalogues Lightroom Cloud). Comme tout se passe en local, l'action pourra se faire même si Lightroom est inactif et même sans connexion internet, puisAinsi, l’ abonnement de deux ans est à 65€ (au lieu de 89€), l’abonnement annuel est à 59€ (au lieu de 65€), et l’abonnement mensuel est à 9€/mois. Enfin, Cyme propose également une licence illimitée à 99€ (au lieu de 129€). Une clé de licence sera à activer dès que la version finale sera disponible.Parmi les pré-requis, il faudra disposer de macOS 12 (Monterrey) ou une version ultérieure, il est de plus pleinement compatible avec les processeurs M1, M2 ou M3 d’Apple.