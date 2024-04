Une App pour convertir la voix en texte grâce à l'IA avec Chuchotis

Chuchotis convertit la voix en texte sur Mac

Une App utilisant le moteur Whisper d'OpenAI

Chuchotis combine la puissance de l’intelligence artificielle whisper créée par OpenAI et des outils permettant d’améliorer la qualité des transcriptions.

Il suffit de faire glisser un fichier audio, ou vidéo, et de lancer la transcription. Après quelques minutes, la voix a été transcrite en segments de texte que l’on peut exporter un traitement de textes, un outil de gestion de site web, ou sous forme de sous-titres.

Vous pouvez sélectionner la plage à transcrire dans l’enregistrement, en déplaçant les curseur de début et ou de fin, choisir la qualité de transcription, traduire celle-ci en anglais si nécessaire, et suggérer des mots ou expression pour guider le travail de l’IA.



Une fois que la transcription est achevée, vous pouvez réécouter indépendamment chaque segment de texte, modifier son contenu ou le supprimer.

Les segments qui ont posé des problèmes à l’intelligence artificielle sont identifiés et peuvent être supprimés ou retranscrits.

Les phrases peuvent être reconstituées en fonction de la ponctuation suggérée par l’IA.

Chuchotis Azertiop 29.99€

En sus des intelligences artificielles génératives, les travaux d'OpenAI afin de fournir des algorithmes d'apprentissage automatique les plus performants possibles permettent également de transcrire la voix en texte. Pour cela, OpenAI propose son moteur de transcription Whisper boosté à l'IA et capable d'offrir des résultats bluffants, y compris sur des requêtes et textes compliqués. Chuchotis, l'App du développeur et ancien chercheur publiant sous le nom Azertiop, s'appuie donc sur le moteur Whisper d'OpenAI. Le programme nécessite 4,3 Go d'espace de stockage libre sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 12.0 minimum.