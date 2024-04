Quelles nouveautés pour Calculette sous macOS 15 ? (Et iPadOS 18 alors ?)

Une Calculette 2.0

GreyParrot

l'âge du boulier

Les trois formats actuelles de Calculette

Quelles nouveautés ?

Math Notes

De source interne,, qui porte le petit nom de code. Une référence apparemment au Gris du Gabon, réputé pour son intelligence et ses capacités cognitives.Il faut dire que la calculette n'a pas évolué depuisdes années : elle est disponible en trois présentations possibles : élémentaire, scientifique, programmateur. Et désormais,Parmi les nouveautés envisagées, on pourrait notammentmais également unet intégré à l'interface principale, avec des options dédiées aux taux de change à jour ou peut-être aux différents systèmes métriques.Cette nouvelle version de Calculette pourrait accompagner, une. Cette dernière serait également disponible sur iOS 18. Enfin autre ajout : la possibilité de régler la taille de la fenêtre dans les présentations existantes, avec des boutons paramétrables (taille et forme).. Après tout rien n'est impossible, puisqu'il nous a fallu des années avant d'avoir Météo et Santé sur les tablettes...