Comment récupérer des informations via une photo sur son Mac

Les informations dans l'image

Copier du texte

Rechercher la signification du texte

Chercher [texte]

Traduire [texte]

Rechercher le texte sur le Web

Appeler un numéro de téléphone

contacter une adresse e-mail

i

. En effet, la fonctionva proposer différentes actions possibles : sélectionner du texte pour le copier, le partager, le traduire ou. Par exemple, si un numéro de téléphone, un site web ou une adresse e-mail apparaît sur une photo, vous pouvez utiliser ces informations pour passer un appel, ouvrir un site web ou adresser un e-mail.Cette dernière se trouve dans Réglages Système sur macOS > Général > Langue et région. Notons que l'option se trouve aussi sur iOS, l’option se trouvant tout en bas.. Par exemple, pour, on fait glisser le pointeur pour sélectionner du texte (l'option est à activé dans le menu de l'application), puis cliquer sur cette sélection en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis Copier. On pourra coller le texte dans un autre document, dans une autre app voire même basculer sur l'iPhone.Mais on peut aussi l'utiliser pour(même procédé en choisissant),puis choix de la langue). Plus pratiques sont les fonctionsqui basculera vers votre navigateur par défaut,(on pourra l'ajouter à Contacts, lancer un appel vidéo / audio FaceTime ou envoyer un message au numéro). Idem pourRappelons que, le fameuxqui affiche une ancre sur la photo, lorsqu'un bâtiment ou un lieu remarquable est reconnu. En cliquant dessus, on accède à un sous-menu, donnant des infos sur le lieu, l'itinéraire ou renvoyant vers des photos similaires.