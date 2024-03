Le MacBook Air M3 aurait du mal à se vendre : trop cher ? Trop peu de mémoire ?

Le MacBook Air M3 est-il trop cher ?

L'avis de Mac4Ever

correct

D'après plusieurs de nos sources,Le MacBook Air M3, dont la principale nouveauté concerne le changement de puce, peinerait sérieusement à convaincre les nouveaux clients.Comme on l'a vu dans notre test complet du MacBook Air M3 , ce petit Mac portable destiné à un usage léger est surtout très mal loti en matière de mémoire !Il suffit de se rendre sur le site de la Fnac pour, avec la plupart du temps, la possibilité de faire évoluer ces deux éléments. Les machines ont aussi souvent des écrans d'au moins 14 à 15", sans que la taille de la dalle n'impacte réellement le coût de l'ordinateur.Même, difficile de se passer d'un SSD externe pour ses photos, ses films, et autres sauvegardes locales, ce qui fait d'office gonfler la facture. Et dès que l'usage dépasse quelques onglets dans Safari, la multiplication des applications ouverte sature très vite la mémoire vive, qui est également partagée avec la vidéo :Plus pénible encore,Et je ne parle même pas des SSD ! On trouve des barrettes M.2 d'une capacité de 1To à moins de 70€ ! Et ils vont aussi vite ou presque, que ceux d'Apple, dont c'était autrefois l'argument pour justifier ces prix délirants.N'ayons pas peur des mots, Apple se fiche littéralement du monde et prend ses clients pour des jambons., car Apple ne propose aucune configuration standard avec cette quantité de RAM chez les revendeurs -il faut passer par du CTO, des configurations uniquement disponibles sur l'Apple Store et rarement bradées.. Passé l'effet combiné du Covid et des Mac M1, Tim Cook ne parvient pas à relancer les ventes,-il ne s'agit pas ici de casser du sucre gratuitement sur Apple, qui propose de très bons produits et un OS particulièrement avenant, soyons honnêtes.: qui va dépenser près de 1600€ pour un MacBook Air 15" tout juste bon à surfer sur le web en version de base ? Soyons francs, le prix d'un MacBook Air M3tourne aujourd'hui plutôt autour de 2000€, soit le tarif d'un MacBook Pro d'il y a quelques années encore. Aujourd'hui, ces machines démarrent entre 2500 et 3000€, avec là encore, très peu de mémoire vu les usages.