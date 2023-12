Mon coup de gueule de l'année est une triste histoire

Ce récit est une œuvre de pure fiction qui a pour simple but de vous divertir en cette fin d'année. Par conséquent toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

Apple, ma douce Apple, ne vois-tu rien venir ?

Quelque part au royaume de Cupertino

Chère Apple,. Je te reste fidèle, et bien que je dois avouer de fréquents écarts (que veux-tu j'ai trop d'amourà donner), je sais que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Tu me connais, je suis le premier à me draper dans la sainte toge du chevalier Gris Sidéral afin de prendre ta défense lorsque, et sans véritable fondement.Mais notre relationest pure et je me dois d'être honnête avec toi. Dernièrement,. Pourquoi ? Oui, pourquoi t'obstines-tu à entacher inutilement ton image et à tendre un bâton qui finira immanquablement par nuire à ta douce personne ? Tu ne peux décemment plus, qui ne sont de toute évidence ni de ton rang, ni à la hauteur de l'engouement que je te sais capable de faire naître dès le premier regard.Tu n'es plus une jeune fille rebelle rêvant de piraterie, mais une reine qui doit s'imposer et tenir son rang,. Je crains donc pour la pérennité de ton règne et ne peut que te mettre en garde contre ce comportement incongru qui te met en danger. Je te conjure de cesser séance tenante ces tromperies enfantines,Cher June, chevalier de l'Ordre du Saint Pépin,J'entends ta complainte et t'assure partager tes craintes autant que ton désarroi. Je me retrouve pourtant pieds et poings liés et ne peux porter les toilettes qui me semblent adaptées lorsque je me présente à mes fidèles sujets., alors qu'il est évident que mon rang ne saurait se contenter de moins du double. Pire, ce félon s'en vante et ment éhontément en assurant que je suis aussi puissante que mes concurrentes deux fois mieux dotées . J'ai honte, j'en pleure parfois, mais j'ai bien peur que mon calvaire perdure dans les mois à venir, et que mon image en pâtisse à nouveau.En effet, l'année prochaine, le Grand Conseiller me présentera encore, une véritable honte à notre époque, je ne peux que te rejoindre sur ce point. Je vais devoir serrer les dents, et sourire à la foule. Je n'ai simplement pas le choix. Je me console en pensant à ton réconfortant enthousiasme et aux jours meilleurs où je serai enfin libérée de ce carcan avilissant. Je te laisse, je l'entends monter les marches en marmonnant son sempiterneld'un ton enjoué, qui pourtant me glace le sang.