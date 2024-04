Les prochains PC ARM seront des tueurs de MacBook Air M3, selon Microsoft !

Les PC Snapdragon X Elite face aux MacBook Air M3 d'Apple

Des PC ARM enfin performants pour un usage quotidien

Y compris pour les jeux

Une saine concurrence pour l'utilisateur final

Le 20 mai prochain, Microsoft tiendra un évènement spécial afin de lancer une première fournée d' AI PC , dont la prochaine génération de Surface grand public. Ce machines marqueront également l'arrivée de l'enthousiasmante puce ARM Snapdragon X Elite , etLa nouvelle puce de Qualcomm associée aux attendus progrès de Windows ARM permettraient ainsi à ces nouveaux PC de(le Snapdragon embarque un NPU, équivalent du Neural Engine d'Apple),. Ce dernier point est important puisqu'il permettrait de faire tourner de manière satisfaisante les applications x86 sur ces PC dotés d'une puce ARM, et étendrait d'autant leurs possibilités.Si les progrès de l'émulation x86 de Windows ARM sont réels,. En effet, le catalogue des Apps Windows tournant nativement sur les puces ARM n'est pas très étoffé (Chrome, le navigateur de Google venant tout juste d'être disponible) et les performances actuelles des PC ARM laissent clairement à désirer dès que l'émulation entre en jeu.Alors que les Mac Apple Silicon peinent à trouver des jeux intéressants pour dégourdir leur GPU , ainsi que sur de bonnes performances pour les titres qui ne tournent pas nativement . Ainsi, selon Qualcomm, la majorité des jeux devrait fonctionner sans heurt sur les PC équipés du Snapdragon X Elite, avec un impact limité sur le CPU (grâce à la mise en cache après le premier traitement des données) et des performances GPU qui ne seront pas réduites par l'émulation.comme l'impossibilité de faire fonctionner des jeux qui s'appuient sur un système anti-triche au niveau du noyau, ou encore les titres mettant à profit les jeux d'instructions AVX.Pour rappel,une puce ARM pour ordinateurs portables offrant des performances de premier ordre selon la firme. Gravée en 4nm par TSMC, la puce s'appuie sur les travaux de Nuvia, la prometteuse startup fondée par d'anciens ingénieurs de Cupertino ayant œuvré sur les puces AXX d'Apple, et acquise en 2021 par Qualcomm.La puce est épaulée par jusqu'à 64Go de RAM LPDDR5X etcontre 3,49 GHz pour les M2 (sauf le M2 Max qui atteint 3,68 GHz) et 4,05 GHz pour les récents M3 . Qualcomm indique que, par exemple dans une machine fine et dépourvue de ventilation à l'image du MacBook Air Lors d'une démonstration faite à nos confrères de Digital Trends soit une hausse de 21%. Si ce score est impressionnant, surtout pour un premier jet, il faut rappeler que la puce M3 ne disposede 8 cœurs CPU, contre 12 pour le Snapdragon X Elite.Cette nouvelle concurrence est évidemment bienvenue et poussera les acteurs du marché à se dépasser pour proposer de nouvelles évolutions à l'avenir. Au final, et comme d'habitude,. Selon Microsoft, 50% de nouveaux PC commercialisés d'ici la fin 2026 disposeront d'une puce capable d'accélérer les calculs d'IA,(et des systèmes Apple). Nous attendons donc avec impatience cette présentation du 20 mai afin de voir ce que Microsoft nous prépare.