La dernière IA de Microsoft créé des vidéos impressionnantes de réalisme !

Des photos qui parlent

hyper réaliste

Une utilisation encadrée et limitée

De son petit nom, cette IA va partir d'une. On a réellement l'impression qu'il s'agit vraiment d'une personne qui a été: les détails et les mouvements du visage sont correctement rendus, la synchronisation entre les lèvres et les mots prononcés, bien que perfectible quand on y regarde de près, est précise, ainsi que les petits tics comme le fait de fermer les yeux ou de hocher la tête.Sur X (ex Twitter) Bindu Reddy, CEO d'AbacusAI, en montre d'ailleurs un exemple bluffant,Cette IA reste pour l'instant limitée, elle ne génère que desen streaming, voire 45 images par seconde en mode de traitement par lots hors ligne. Il n'est possible de créer une vidéo que sur la base d'un buste et les animations au niveau des cheveux (le plus difficile) restent basiques.Sur la page dédiée à cette technologie, Microsoft fournit, montrant comment les équipes ont travaillé sur les mouvements faciaux en fonction des sentiments ressentis, comme la colère, la surprise, la joie ou la tristesse. Un travail de titan !Néanmoins, elle dispose d'un, peut-être même effrayant si elle tombait entre de mauvaises mains. On pense évidemment à desD'autant plus que d'autres firmes bossent sur des procédés similaires, comme Open AI (ChatGPT) qui vient de présenter son dernier bébé, Voice Engine , un outil destiné à copier des voix en quelques secondes. Mais pour le moment, il entend en limiter l'utilisation pour éviter toute fin malveillante.