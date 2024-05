Quand arriveraient les Mac Book Pro OLED ?

Un marché en pleine expansion

Et les autres produits ?

D'après la firme d'analyse(spécialisée dans les écrans), Apple serait très susceptible de. D'après sa connaissance du marché, la demande d'écrans OLED au niveau des appareil mobiles devraitCettereflète une tendance impulsé par les entreprises technologiques -notamment Apple- qui vont intégrer de plus en plus des panneaux OLED dans leurs ordinateurs portables et tablettes haut de gamme. Ainsi, Omnia verrait plus de 60 millions d'unités produites d'ici 2031.Rappelons que la technologie OLED () dispose de plusieurs avantages : des noirs plus profonds grâce aux diodes auto-émissives (). Contrairement aux dalles LCD, celles-ci peuvent s'éteindre complètement, et offrir un meilleur contraste, une très bonne réactivité, une meilleure uniformité et un meilleur angle de vision.(que ce soit en 11 pouces ou en 13 pouces). Comme Apple aime bien employer des noms chics, elle l'a dénommée Tandem OLED, car elle a effectivement utilisé 2 couches OLED afin d'obtenir un écran capable d'offrir 1 000 nits en permanence, et jusqu'à 1 600 lits en pic (c'est très lumineux pour de l'OLED).Alors qu'Apple vient tout juste de commercialiser ses tous derniers iPad Pro M4 et iPad Air M2, le reste de la gamme se fait attendre.Selonsur Naver, Samsung Display -la filiale de Samsung en charge des écrans- aurait commencé à développer un nouvel écran pour l'iPad mini 7. Pour le moment, il aurait envoyé sesD'après les différents sous-traitants,. En pratique, cela voudrait dire que la sortie produit arriverait tout au mieux au début 2026.