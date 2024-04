Les iPad Pro auraient la meilleure dalle OLED du marché, et de loin !

Enfin de l'OLED pour les iPad Pro !

de loin

Les meilleures dalles OLED du marché

L'avis de Mac4Ever

Les planètes comme les rumeurs s'alignent et annoncent l'arrivée d'iPad Pro dotés d'une dalle OLED. Au sein de la gamme actuelle, seul l'iPad Pro 12,9 pouces dispose d'un écran Liquid Retina XDR en Mini-LED, mais il semblerait que l'arrivée des dalles OLED permette de rétablir l'équilibre et d'offrir la même qualité d'affichage sur les deux tailles d'iPad Pro. Selon Ross Young , souvent fort bien informé lorsqu'il s'agit des technologies adoptées par les écrans des appareils Apple, la firme aurait opté pour(selon les termes de l'analyste).Selon l'analyste, non seulement les dalles OLED des iPad Pro permettraient(taux de rafraîchissement adaptatif culminant à 120 Hz) ,(en réduisant les soucis de brûlure). Apple aurait ainsi patienté le temps que la technologie utilisant deux couches afin d'émettre de la lumière soit disponible, ce qui permet non seulementSelon les bruits de couloir, outre une éventuelle puce M4,(gare à la flexibilité de l'ensemble), ce qui pourrait peut-être permettre de réduire le poids. En effet, la version 12,9 pouces et ses 682 grammes peut vite fatiguer l'utilisateur lorsque la tablette est tenue à bout de bras.L'arrivée de superbes dalles OLED pourrait être une évolution vraiment intéressante pour les amateurs des tablettes haut de gamme de Cupertino.. La puce M4 et son Neural Engine de combat pourrait tout de même offrir de meilleures performances sur les Apps et fonctions mettant à profit l'IA, un des axes forts de développement des prochains systèmes d'Apple., et il se pourrait bien que cela picote fortement. Avec une puce M4 et une dalle OLED de haut vol, nul doute qu'Apple accompagnera ces nouvelles tablettes d'un tarif à la hauteur. Espérons que Cupertino reste raisonnable afin que ces nouveaux iPad Pro puissent satisfaire leurs futurs propriétaires, sans que ces derniers ne soient obligés de se séparer d'un organe. Il ne faudra toutefois pas patienter longtemps pour avoir les réponses à toutes ces questions puisqu'Apple