Logitech MX Keys S Combo : un bon pack clavier/souris pour accompagner votre Mac Studio

Logitech MX Keys S Combo

Un combo sobre et efficace

Le clavier comme la souris se chargent en USB-C

MagSpeed Electromagnetic

La MX Master 3S existe également en blanc

En combo ou en éléments séparés

La MX Anywhere 3S, plus compacte, mais sans le bouton sous le pouce

Smart Actions : des macros dans l'App Options+

En effet, sauf à passer par les options,. Le nouveau pack MX Keys S Combo de Logitech pourrait ainsi intéresser ceux qui ne sont pas attirés par les modèles d'Apple (et cette fichue souris qui se charge sur le dos ). Dans la boite vous trouverez le nouveau clavier MX Keys S reprenant les caractéristiques du modèle présenté en septembre 2019 , dont les touches rétroéclairées qui s'activent lorsque l'utilisateur approche ses mains, et ajoute, un repose poignet (qui est séparé du clavier et ne dispose pas d'une attache magnétique), ainsi que la MX Master 3S, la dernière déclinaison de ma souris préférée pour de la bureautique.A part les trois nouvelles touches, l. Le repose-poignets est un petit plus agréable et la MX Master 3S est une version évolution de la MX Master 3 reprenant le design ainsi que l'ensemble des fonctionnalités de la génération précédente et ajoutant à cela(contre 4 000 dpi sur la version de base, un switch permet de passer de 4 000 à 8 000 sur le nouveau modèle via le logiciel), permettant à certains utilisateurs appréciant une sensibilité élevée d'obtenir un flux de travail plus rapide sur les moniteurs haute résolution.Autre nouveauté,(nous vous laissons juger sur la vidéo ci-dessous, MX Master 3 à gauche, MX Master 3S à droite).Pour le reste,avec un port USB-C, un repose pouce avec un bouton dédié (que l'on peut associer à des gestes via le logiciel, et personnaliser les actions en fonction des applications), deux molettes en aluminium, dont la principale est gérée par le système d'aimantspermettant de mieux contrôler la vitesse de défilement, ainsi qu'une autonomie atteignant 70 jours (selon l'utilisation).Comme sur l'ancienne génération, il sera possible de verrouiller/déverrouiller la molette afin d'obtenir un défilement lisse et ultra rapide en certaines occasions., ainsi que la capacité de la souris MX Master 3S et du clavier MX Keys S à se connecter à trois périphériques différents, via Bluetooth, ou(toujours en USB-A, mais le Mac Studio dispose d'un tel port).(tout du moins pour le moment). Vous pourrez toutefois opter pour d'autres couleurs en choisissant des éléments séparément.Si vous préférez une souris plus compacte,reprenant la fiche technique du modèle précédent lancé en septembre 2020, avec un port USB-C pour la recharge, la technologie magnétique MagSpeed pour la molette, ainsi qu'une autonomie de 70 heures et ajoute à cela les clics silencieux grâce à la technologie Quiet Click (que nous avions pu essayer sur la MX Master 3S) et un capteur optique 8K DPI optimisé pour un usage sur toutes les surfaces, y compris le verre.permettant d’optimiser les actions répétitives en automatisant plusieurs tâches à l'aide d'une seule touche, par exemple lancer plusieurs applications, activer la webcam et allumer un éclairage connecté. Ces macros sont bien entendu personnalisables, avec la possibilité de les lier aux Apps que vous utilisez fréquemment, et la firme propose une sélection de préréglages adaptés aux usages courants.