Parallels Desktop améliore la prise en charge de Windows 11

Améliorations et correctifs

Dans les petites notes,pour Mac 19.4.0 (54962) résout des problèmes de stabilité et de sécurité avec de nombreuses améliorations, notamment du côté de Windows 11. Ainsi, les dossiers Mac partagés bénéficient désormais)., comme celui qui empêchait NinjaTrader, Mathematica et d’autres applications de s’exécuter correctement, en raison d'un problème de dossier partagé. Il en est de même pour le bug qui empêchait une machine virtuelle Windows 11 de s’installer correctement si l’utilisateur tentait d’ouvrir un fichier .exe sur son Mac pendant l’installation.Lesur des machines virtuelles Windows 11 exécutées sur des Mac Apple Silicon devrait être de l’histoire ancienne, tout comme le problème de la disparition des menus contextuels du clic droit en mode d'affichage Coherence pour des applications telles que Delphi IDE, Solidworks, etc.Parmi les ajouts, on note un nouveau badge du système d'exploitation attribués aux icônes d'application affichées dans les résultats de recherche macOS Spotlight. Il s’agit d’un repère visuel qui indique exactement quelle application est sur le point d’être lancée. Enfin, on notera également. Précisons que ce correctif nécessite macOS 14.5 bêta ou plus récent installé sur votre Mac.Du côté de Parallels Desktop Pro et Business Edition,(pas d’activation produit ou pas de boîte de dialogue appropriée pour installer une machine virtuelle fournie par le service informatique). Le tout accompagné d’améliorations de l'interface de ligne de commande., comme la possibilité de configurer différentes conditions réseau pour la machine virtuelle (bande passante, perte de paquets, retard) sur des Mac avec une puce Apple Silicon, ou encore l'analyse des performances des applications dans une VM distincte via Visual Studio. Trois versions sont disponibles : Standard Edition à 99,99 € par an (69,99€ pour une niveau à niveau) ou bien 129,99 € en achat unique, Pro Edition à 119,99€ par an et Business Édition à 149,99€ par an.