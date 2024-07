Pikimov, une alternative gratuite et française à Adobe After Effects

Une solution très concurrentielle

En tant que développeur créatif travaillant quotidiennement sur une machine Linux, je me suis souvent retrouvé à la recherche d'une alternative à After Effects, avec des compositions, des calques, des images-clés, des masques... J'ai donc fini par créer Pikimov sur lequel j'ai travaillé pendant mon temps libre, en tant que projet annexe.

Disponibilité

• Web app : pas d'installation

• Pour Windows, macOS et Linux

• Importez images, videos, audios et modeles 3D

• Effets vidéos

• Compositions avec calques

• Systeme d'animation par images clefs

• Vos fichier ne sont pas copiés sur un serveur, ils restent sur votre ordinateur

le tout via une web app. Ces derniers vont permettre d'effectuer des montages vidéos dignes de ce nom. Les personnes familières avec ce genre de programme ne seront pas vraiment perdues et retrouveront vitre des outils familiers :, mais aussi la gestion des images clés pour l’animation ou des ajustements de couleurs, de contraste ou encore de la vitesse de lecture.A cela s'ajoutent des filtres et des effets de flous. Notons d'ailleurs qu'il est possible de gérer un, et ce, afin de le remplacer par un autre plan sur un calque différent.! En effet, bien qu'il s'agisse d'une web app, il est possible de travailler sur ses documents sans avoir à transiter par un serveur en ligne. On peut ainsi importer des vidéos (plusieurs fichiers disponibles), des images, des bandes sons et même des fichiers 3D pour les intégrer à ses montages.L'accès à Pikimov se déroule sans aucune difficulté. L'import de quelques vidéos a été effectué très rapidement. Les fonctions sont, on s'en doute, moins perfectionnées et évoluées que pour After Effects mais les principales (filtres, images-clés ou calques) sont bien présentes, ce qui en fait une web app de qualité.En revanche (oui il y a un petit mais), tous les navigateurs ne sont pas forcément compatibles. Ainsi Pikimov ne tourne pas sous Safari, et il faudra avoir Chrome ou Edge, comme navigateur.