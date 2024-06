macOS Sequoia n'exigera plus le double de stockage pour installer les Apps et les jeux

macOS Sequoia et le Mac App Store

Plus besoin du double de stockage

À partir de macOS 15, l’App Store n’a plus besoin de deux fois plus d’espace libre pour le téléchargement et l’installation initiale d’une application. L'espace libre requis correspondra désormais à la taille d'installation finale de l'application, plus un petit espace de mémoire tampon. Les développeurs devraient prendre en compte ce changement dans tout message qu'ils pourraient avoir concernant les exigences de taille.

Si vous avez déjà installé ou mis à jour une application volumineuse ou encore un jeu pesant plusieurs dizaines de Go via le Mac App Store, peut-être avez-vous remarqué queCe souci provient de la méthode d'installation ou le Mac télécharge d'abord un fichier contenant le programme avant d'installer ce dernier.Ainsi(pas facile sur des Mac avec seulement 256 Go de stockage interne au total, comme les MacBook Air, Mac mini et iMac).Apple semble enfin avoir entendu les plaintes de ses utilisateurs sur ce point. En effet,Voilà quiet qui ne souhaitent pas avoir à faire plus de place que de raison.