120Gb/s et 240W, les premiers câbles Thunderbolt 5 sont là, mais pas les Mac

Les premiers câbles Thunderbolt 5 sont disponibles

Le Razer Balde 18 Mercury Edition est non seulement le premier, mais également le seul ordinateur du marché doté d'un port Thunderbolt 5

Câble cherche machine compatible

Qu'apporte le Thunderbolt 5 ?

Après un Thunderbolt 4 en demi-teinte par rapport à son prédécesseur, la nouvelle génération de la norme portée par Intel semble réellement prometteuse avec des débits en hausse tout en acceptant une puissance grimpant désormais à 240W., ce n'est malheureusement pas encore le cas pour les appareils dotés d'un tel port.Ainsi,(dans certains cas, nous le verrons plus bas), mais à moins de disposer de 2 exemplaires de la version Mercury Edition du Razer Balde 18 (pour la modique somme de 5 199 euros pièce , cela risque de ne pas être un cas d'usage très courant) et de les connecter entre eux par ce biais, vous ne pourrez tout simplement pas en profiter.. Ce dernier n'est toutefois pas encore disponible et devrait faire ses débuts dans les mois qui viennent au tarif de 399 dollars. Notons que lors de la présentation au Computex de ces prochaines puces Lunar Lake, Intel (pourtant à l'origine de la norme) n'a pas évoqué de compatibilité avec le Thunderbolt 5 et se contente de la norme précédente.Bref, à moins d'être particulièrement fan du Razer Blade 18,. Bien entendu, nous croisons les doigts pour que les prochains Mac M4 proposent cette connectique (ainsi que du Wi-Fi 7, il n'est pas interdit de rêver), mais rien n'est moins sûr.(soit deux fois les débits max du Thunderbolt 3 et 4)conçu pour les moniteurs.Ces débits en hausse permettront de profiter de repousser les limites lors de l'utilisation d'un seul câble, par exemple pour les docks cumulant de nombreux ports. Un bon point. Pour les SSD externes,(de 32 Gb/s à 64 Gb/s),Le Thunderbolt 5 s'appuie sur les spécifications de l'USB4 v2.0, le DisplayPort 2.1 de VESA et le PCIe 4.0 x4,(et la gestion de USB 3.2 Gen 2x2 à 20 Gb/s devient obligatoire, ce qui permettra d'en profiter sur les Mac, ce qui n'est pas le cas actuellement) .Pour le côté technique,(pour Pulse Amplitude Modulation et permettant d'encoder une information sur 3 bits et deux cycles à l'aide de -1, de 0 et de +1, en lieu et place des 0 et des 1 de l'encodage sur un cycle NRZ).Enfin,(de 100 à140W pour le Thunderbolt 4, bien que ce soit assez rare actuellement car optionnel), et sera compatible avec l'affichage sur plusieurs moniteurs 8K, deux moniteurs 6K à 60 Hz, trois moniteurs 4K à 144Hz, et jusqu'à 540 Hz sur un seul moniteur., afin que nous puissions nous aussi attendre impatiemment l'arrivée des premiers périphériques tirant réellement parti de ces caractéristiques indécentes.