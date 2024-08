L’app Twitter sur Mac, c’est fini ! (Ne téléchargez pas la nouvelle app !)

Bye bye Twitter !

ATTENTION : il semblerait qu’il s’agisse de l’application conçue pour iPad et qu’elle peut entraîner la suspension du compte pour des raisons assez obscures… Nous venons d’en faire malheureusement les frais à la rédaction !

Une nouvelle étape ?

X

X X Corp. Télécharger

Depuis ce matin,, qui affichait cette petite image en lieu et place indiquant très certainement un changement à venir.Mais depuis,. On aurait pu penser à l’arrivée de nouvelles fonctions ou d’un design innovant. Mais globalement, il s’agit d’un simple rebranding. Certes, on note quelques modifications minimes dans la présentation qui est collée à presque 100% sur celles d’iOS et iPadOS.En juillet 2023, le milliardaire avait dévoilé le changement de nom et de logo de la plateforme : Twitter devenantQuelques heures plus tard, le nom et le logo du compte de l'entreprise avaient également été changés. Toutefois on note que le nom d'utilisateur conserve la mention @Twitter. Dans la bio du CEO, un seul site demeurerait : X.com !Mais la nouvelle n'est pas surprenante.Cette dernière détenue par Elon Musk avait par ailleurs été créée en amont du rachat. A l’avenir, elle pourrait également servir à d'autres opérations du même type ou à chapeauter de futurs projets., mais peut-être la première du grand plan d’Elon Musk d’en faire une super plateforme !