macOS Sequoia prend des airs de Windows Vista (dont Apple se moquait abondamment)

Hop, autorisation demandée !

macOS Sequoia toujours plus restrictif

nouveauté

notarization

ctrl-clic

Impossible d'ouvrir « XXX », car cette app provient d'un développeur non identifié.

Quand Apple se moquait de Windows Vista

nouveautés

Mac vs PC

Cette fois, il semble que les photocopieurs soient plutôt à Cupertino !

Il en est de même pour l'accès à la localisation, aux contacts, à la caméra, au disque complet, ou encore à l'enregistrement de l'écran. Si vous multipliez l'accès à des périphériques au fil de la journée,. Jusqu'à présent, une application (comme Microsoft Teams) devait déjà demander l'autorisation pour avoir accès au contenu de votre moniteur.. Imaginez la tannée en entreprise, avec des apps comme Discord, Slack, Zoom et tous les programmes qui ont besoin d'avoir accès à l'écran, d'autant que la demande revient aussi à chaque redémarrage ! A croire que les ingénieurs de la Pomme sont devenus un brin paranoïaques, d'autant que l'on pourrait imaginer l'extension de cette demande à d'autres accès, comme les contacts, la position, ou même la caméra par exemple.Pour rappel, Apple a introduit ces dernières années ce qu'elle appelle la, pour faire simple, il s'agit d'une forme de validation d'un développeur par Apple. Aussi appelé GateKeeper, ce système permet-il est aussi question de devoiravec un petitpour forcer l'ouverture du programme. Quand une fenêtre vous dit, et que vous êtes sûr de votre coup, voilà qui rajoute un seul clic supplémentaire et évite aussi de désactiver Gatekeeper pour de bon -ce qu'il est toujours possible de faire, avec les risques éventuels.Désormais, pour ouvrir le programme en question, il faudraAutant vous dire que si vous travaillez en entreprise avec des programmes non signés ou si vous êtes un fervent adepte de l'OpenSource, l'unique option sera donc de désactiver pour de bon Gatekeeper.(lecteur RSS, recherche, interfaces...), Microsoft prenant un malin plaisir à piocher chez Apple ses quelques, ce qui avait le don d'agacer les fans de la Pomme (on retrouve parfois ce sentiment avec Google et Android).Histoire d'enfoncer le clou,: à chaque fois que vous lanciez un programme pour la première fois, il fallait donner votre accord explicite ! En face, Apple se montrait beaucoup moins restrictive, mais il faut aussi rappeler queMême si l'époque est un peu différente (Apple axe désormais sa communication autour de la protection de la vie privée, tandis que Windows faisait alors face à de vrais soucis de sécurité), la référence reste amusante., qui ont d'autres chats à fouetter que de donner leur autorisation à chaque manipulation.