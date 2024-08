iOS 18 / macOS 15 : les dernières nouveautés de "Recopie d'iPhone"

Recopie d'iPhone

. Grâce à elle, il est possible de naviguer dans l'interface à la souris ou au trackpad (les gestes mutlitouch fonctionnent, par exemple avec deux doigts sur le trackpad pour faire défiler les pages des applications ou pour zoomer au sein des photos, d'une page web ou d'un document), d'utiliser le clavier du Mac pour rédiger des textes plus simplement et rapidement, et de lancer toutes les applications installées sur votre iPhone.... Pour cela, vous allez devoir appuyer longuement sur l'écran d'accueil de l'iPhone, et ce, en passant par la souris ou le trackpad du Mac. La fonctionnalité va permettre desur l'iPhone mais depuis votre Mac. Vous pouvez également ajuster la taille des widgets, en ajouter de nouveaux, ou encore gérer la nouvelle fonction de teinte d'icônes.Pour activer la fonction Recopie d'iPhone en Europe,. Ensuite, il faudraet bien-sûr prendre une adresse mail différente de celle de votre compte Apple ID. Il faudra se déconnecter de son compte habituel pour utiliser cet identifiant US. Au stade de la vérification, il faudra rentre n'importe quelle adresse existante sur le sol américain (celle d'un proche ou celle d'un hôtel). Il n'est pas nécessaire de renseigner un moyen de paiement.A partir de là,en vous rendant dans les, puis, avant de sélectionner la section, puis. Enfin, il faudra que votre iPhone soit allumé et à proximité du Mac, avec le Bluetooth et le Wi-Fi activés et connectés au même compte sur les deux appareils.