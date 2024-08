Pas de souris "éternelle" pour Logitech !

Pas de plan pour une souris par abonnement !

L’autre jour, en Irlande, dans notre centre d’innovation, l’un des membres de notre équipe m’a montré une souris éternelle en la comparant à une montre. "C’est une belle montre, pas une montre super chère, mais je n’ai pas l’intention de la jeter un jour". Alors pourquoi devrais-je jeter ma souris ou mon clavier si c’est une souris de qualité fantastique, bien conçue et dotée d’un logiciel ? La souris éternelle est l’une des choses que nous aimerions voir arriver.

. Elle mettait ainsi fin aux spéculations de la semaine passée. La rumeur avait commencé avec le podcast Decoder de. Hanneke Faber avait évoqué la visite d'un site en Irlande etA la question, d'une possible une, elle avait répondu. Or tout bon Normand le sait, cela ne signifiait pas forcément. Mais cette présentation était beaucoup plus vendeuse que la réalité !Ainsi Nicole Kenyon a été chargé d'éclaircir la situation, en précisant que, mais d'un simpleAlors s'agit-il de conserver une aura de mystère sur un possible accessoire dont le développement a été dévoilé trop tôt. Après tout la CEO avait évoqué le poids de la bête (elle dit l'avoir eu entre les mains !),ou encore le fait qu'elle disposequi sont constamment mis à jour.