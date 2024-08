Quels Mac M4 sortiraient en 2024 ?

Quel calendrier pour les Mac M4

Pour ce premier weekend d'août, Mark Gurman a ressorti sa célèbre boule de cristal pour étudier un possible calendrier de sorties des prochains Mac.(qui sauterait la case M3). Cupertino en profiterait également pour passer du Lighting à l'USB-C pour les accessoires (clavier/souris), enfin ! Il rajoute au passage, sans préciser de quelle machine il pourrait bien s'agir :Pour le reste, il se veut très vague et on ne sait pas trop à quoi s'attendre.: un stockage de base plus important, davantage de RAM, suffisamment de ports et bien sûr un prix raisonnable (et une configuration de base suffisante).. Rappelons que l'iMac est celui qui a reçu les modifications les plus colorées ces dernières années, le MacBook Pro a également bénéficié de modification au niveau du design et finalement seul le Mac mini n'a pas trop évolué depuis 2010.Cette puce M4 devrait logiquement bénéficier d'unepour succéder au process N3B actuel, et ce, afin de booster ses performances et son efficacité énergétique.En avril dernier, lLa fin 2024 verrait l'arrivée d'un MacBook Pro 14 pouces M4 (cette entrée de gamme grillerait la priorité aux MacBook Air qui ne sont désormais plus les premiers à étrenner les nouvelles puces de base) mais également un iMac de 24 pouces M4.Entre la fin de 2024 et le début de 2025, on passerait aux MacBook Pro haut de gamme de 14 et 16 pouces dotés des M4 Pro/Max. Dans la foulée, Apple proposerait un Mac mini M4 et M4 Pro. On passerait ensuite aux MacBook Air de 13 et 15 pouces M4, pour le printemps 2025. Enfin, le Mac Studio M4 haut de gamme arriverait vers mi 2025, suivi du Mac Pro M4 Ultra, pour la seconde moitié de 2025.Il reste en effet à faire évoluer le Mac mini , le Mac Studio et le Mac Pro . D'autant que certains Mac n'ont jamais reçu la puce M3 (le MacBook Air bas de gamme, le Mac mini et le Mac Studio).Pour rappel,avec le MacBook Pro . Cette première génération a été gravée en 3 nm comme l'A17 Pro de l' iPhone 15 Pro . En parallèle, Apple a également lancé despour les versions haut de gamme du MacBook Pro . A cela, s'ajoutent un iMac M3 et les deux MacBook Air M3 13 et 15 pouces (sortis la semaine dernière).