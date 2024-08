Où trouver le MacBook Air le moins cher pour la rentrée ?

MacBook Air M1 à partir de 909 euros

MacBook Air M2

MacBook Air M3

Le récap des promos MacBook Air

Premier prix des portables chez Apple,Sorti en novembre 2020, celui-ci est encore: ultra léger et avec sa redoutable autonomie, il trouvera une place privilégiée dans votre sac (j'emmène le mien partout).Compatible macOS 15, il a donc le minimum requis pour supporter et proposer les nouvelles, qui sortiront à l'automne prochain. Enfin, bonne nouvelle pour ceux qui aiment acheter chez Apple : c'est en effet sur la boutique des produits reconditionnés que l'on peut le trouver.(8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD),et surtout, beaucoup moins cher que le nouveau MacBook Air M3.. On le trouve à partir de, soit son meilleur prix du moment sur Amazon.A ce tarif, vous disposerez d'un Mac moderne (le design risque de ne pas changer avant plusieurs générations), avec une puissance largement suffisante pour de nombreux usages. Seule lapourra être un peu juste si vous poussez un peu trop la machine.et on peut le trouver à partir de 1099 euros pour la version 13 pouces, et la version 15 pouces à partir de 1349 euros.Si vous voulez vous offrir une configuration équilibrée avec 16 Go de RAM et 512Go ou 1To de SSD, il vous en coûtera entre 1489 et 1689 euros en 13 pouces, et 1749 et 1939 euros en 15 pouces.