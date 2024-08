macOS 15 : de nouveaux arrières-plans pour ses visioconférences

Une visio presque en direct de Cupertino !

Comment désactiver par défaut les effet sous FaceTime

Si vous ne voulez pas être surpris par l'une de ces réactions, voici comment les désactiver dans iOS 17 et iPadOS 17 :

• Démarrer un appel vidéo (ou ouvrir l'application FaceTime)

• Balayer dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder au centre de contrôle

• Appuyer sur Effets vidéo

• Désactiver l'option Réactions



Sur macOS Sonoma, la manœuvre est presque la même :

• Démarrer un appel vidéo (ou ouvrez l'application FaceTime)

• Cliquer sur l'icône Vidéo/FaceTime dans la barre de menus macOS

• Désactiver l'option Réactions

. Ces dernières pourront apparaitre derrière soi lors de visioconférence (ou faire croire à son entourage peu geek que l'on se trouve à Cupertino). On pourra ainsi poser devant l'extérieur d'Apple Park, la salle de fitness, l'étang, le très bel arc-en-ciel au cœur de l’anneau, etc.Tous ces arrières-plans peuvent être accessibles depuis diverses applications de visioconférence tels que. Pour les utiliser ainsi que d'autres effets vidéo, il faudra cliquer sur l'icône verte de l'appareil photo, qui apparaît dans la barre de menus de son Mac.Selon Apple, cela va permettre de s’exprimer ouafin de. Enfin, parmi les petits raffinements à qui l’on souhaitera la bienvenue, notons une nouvelle fonctionnalité d’aperçu du présentateur. Il s’agita tout simplement de, une petite précaution fort utile pour les plus étourdis.Lors d'un appel FaceTime, il est possible. Pour cela, il suffit de faire certains gestes et l’iPhone va les convertir automatiquement pour afficher un effet ou un émoji à l’écran.Ainsi, il suffit de lever un pouce pour voir apparaître un 👍🏻 , ou lever les deux pouces pour déclencher un feu d’artifice. Cela peut être très amusant quand on converse en famille, un peu gênant quand il s’agit d’une réunion professionnelle et que l’on n’a pas prévu cela.Actuellement,. Consciente des troubles que cela peut apporter auprès des utilisateurs n’ayant pas l’habitude de la fonction, Apple va donc proposer de les désactiver par défaut.