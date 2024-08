UPDF : le meilleur éditeur PDF avec de l'IA pour iOS 18 et macOS 15

Modifiez facilement le texte, les images, les liens, les filigranes, les en-têtes, les pieds de page et les arrière-plans.: Un lecteur PDF équipé d’outils d’annotation riches dans une barre d’outils à onglets conviviale de style génération Z. Vous pouvez, 2 signatures et plus de 10 outils d'annotation, ce qui est parfait pour les utilisateurs d'Apple lorsqu'ils apprennent et travaillent.: Convertir rapidement des PDF et les convertir de manière fluide en Word, Excel, PowerPoint, images, et plus encore: avec l'aide de l'IA et d'un chat avec un outil d'image, vous pouvez faire passer l'OCR au niveau supérieur tirant davantage parti de ces images. UPDF combine l'OCR traditionnel et intègre ChatGPT dans l'outil d'édition et de lecture PDF. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir votre navigateur, de prendre une capture d'écran d'une image à partir du PDF et de la télécharger pour l'utiliser. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans UPDF.: Accessibles sur tous les appareils, offrant jusqu’à 110 Go de stockage cloud et la possibilité d’ajouter de nouveaux dossiers dans le cloud UPDF. La gestion des fichiers PDF est facile sur Windows, macOS, iOS, Android et iPad.• Des outils d’amélioration de l’efficacité pour les flux de travail, y compris la possibilité de, de compresser et de redimensionner des fichiers.et trouver facilement les différences entre les 2 fichiers, même s'il s'agit de fichiers scannés.