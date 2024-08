Peakto Search propose une nouvelle timeline boostée à l’IA

Nouvelle timeline

- Lecteur vidéo complet : regarder l’intégralité d’une vidéo directement est possible désormais depuis Peakto Search—plus besoin de l’ouvrir dans Lightroom ou Capture One.



- Vue Timeline : Les photos et vidéos sont automatiquement classées sur une frise chronologique, ce qui facilite la recherche à partir de n'importe quelle période. Elle peut se combiner avec des filtres.



- Filtres avancés : il est possible de trier par type d'appareil photo, conditions de prise de vue, versions éditées, et plus encore. De plus, de nouvelles données sont accessibles telles que les histogrammes ou la possibilité de visualiser l'emplacement de ses photos directement sur Apple Maps.

RÉVOLUTIONNER LA RECHERCHE ET LE CLASSEMENT DE SES PHOTOS

élégante et inspirée de macOS

Prix et disponibilité

● Abonnement 2 ans à 89€

● Abonnement annuel à 65€

● Abonnement mensuel à 9€/mois

● Licence illimitée à 129€.

Ainsi, Peakto Search -qui permet de- passe en. Il faut dire qu'au vu du nombre grandissant de photos et de vidéos que nous conservons, on a tendance à se perdre dans nos propres fichiers.Cette dernière propose désormais :Dévoilé en avril dernier,. Il permet de trouver -en temps réel- des photos ou des vidéos, et ce, simplement en les décrivant ou d’après une image. Il permet d'effectuer une, en même temps et même offline. Pour cela, il s’appuie sur la reconnaissance d’images grâce à une IA pour afficher les résultats.En effet, la recherche peut se faire par prompt.. De plus, afin de garantir un meilleur résultat, cette opération peut être associée à des filtres.Petit supplément, on pourra même fairepour qu’il retrouve les images ou vidéos qui lui ressemblent. Bien que présenté comme un plug-in pour Lightroom Classic, Peakto Search dispose de sa propre interface,Une fois installé,. Avant de pouvoir l’utiliser, il faudra toutefois(attention cependant, il ne pourra pas le faire pour les catalogues Lightroom Cloud). Comme tout se passe en local, l'action pourra se faire même si Lightroom est inactif et même sans connexion internet, puis apparaitre directement dans l’interface de Peakto Search., et ce, en anglais, français, espagnol et allemand. On peut le télécharger sur le site de CYME avec une période d’essai gratuite de 7 jours (uniquement pour les abonnements) :, Peakto Search nécessite au minium de tourner sous macOS 12 ou une version ultérieure, afin de profiter des puces Apple Silicon M1/M2/M3. Peakto Search est compatible avec Lightroom Classic à partir de la version 5 et avec Capture One Pro à partir de la version 20 (v13.x)