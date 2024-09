N'oubliez pas de mettre à jour pCloud pour installer macOS Sequoia

Les mises à jour de pCloud Drive sont simples, rapides et n’entrainent qu’un seul redémarrage du Mac.



Un des deux MacBook sur lesquels j’ai installé Sequoia n’avait pas la dernière version de pCloud Drive, entraînant des messages d’erreur au redémarrage du Mac pendant pendant la procédure de mise à jour de Mac OS et une demi-douzaine de redémarrages avant de pouvoir mettre à jour Sequoia et pCloud Drive…



Sur le MacBook qui avait la dernière version de pCloud Drive, aucun soucis, pas de message d’erreur ni de redémarrages intempestifs.